شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء البحرينى يشيد بتجربة مصر العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وذلك في مكتبه بقصر القضيبية، خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله خلال اللقاء على ما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من نموذج متميز للتعاون الأخوي والتكامل العربي، مشيدًا بالمسار التنموي الطموح الذي تنتهجه جمهورية مصر العربية، وما تبذله من جهود متواصلة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، واعتبرها ركيزة أساسية للنمو المستدام.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال، مثمنًا دعوته للمشاركة كمتحدث في المؤتمر، ومؤكدًا حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الأشقاء في مملكة البحرين، خاصة في مجالات التنمية الحضرية، وتخطيط المدن، وتطوير البنية التحتية المستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت تمثل نموذجًا حضاريًا متكاملاً لمدن المستقبل، بفضل ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة، ومرافق متعددة تلبي معايير جودة الحياة والاستدامة، وتوفر بيئة مثالية للعيش والاستثمار.