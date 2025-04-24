شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4805 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5491 جنيها

عيار 21: 4805 جنيهات

عيار 18: 4119 جنيها

الجنيه الذهب 38440 جنيها



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.