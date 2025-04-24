شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل فى مصر يسجل رقما جديدا بعد تراجع محدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالخميس، 24 أبريل 2025 07:06 م
ننشر سعر الذهب في السوق المصري، بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 24 أبريل، بعد ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تحركات حادة في الأسعار عالمياً ومحلياً.
وسجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – سعر 4805 جنيهات للجرام، مقارنة بـ 4820 جنيهًا بمستهل تعاملات اليوم.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 24: 5491 جنيهات
عيار 21: 4805 جنيهات
عيار 18: 4119 جنيها
الجنيه الذهب 38440 جنيها
ارتفاع الذهب صباح الخميس
يأتي هذا الصعود في أسعار الذهب مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3329 دولارًا، إلى جانب قرارات مصرفية محلية ساهمت في تعزيز الطلب على المعدن النفيس. أبرز هذه القرارات كان وقف إصدار الشهادات البلاتينية من قبل البنك الأهلي المصري، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة والمتغيرة، وهي خطوات تبعها أيضًا بنك مصر بإجراءات مشابهة على شهادات "طلعت حرب" و"ابن مصر" و"القمة".
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