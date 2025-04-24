شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع أمين منتدى الطاقة الدولى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى سلسلة اللقاءات التى يجريها على هامش مشاركته فى فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التى تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث عقد المهندس كريم بدوى جلسة مباحثات مع جاسم الشيراوى، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، تناولت الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة فى إطار عضوية مصر بالمنتدى.

كما ناقش الجانبان الدور المهم للتعاون الإقليمى والدولى فى إطار المنتدى للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل الذى يسهم فى تحقيق أمن الطاقة لمختلف الدول.



وتطرق اللقاء إلى دور منتدى الطاقة الدولي فى تعزيز الحوار حول قضايا الطاقة والتحديات التى تواجه البلدان الأعضاء وسبل تدارك تلك التحديات. كما بحث الجانبان قضية التحول الطاقى وأكدا على أهمية تبنى الدول لنهج واقعى وعادل وشامل لانتقال الطاقة، يُراعى الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لمختلف الدول.



ومن الجدير بالذكر أن منتدى الطاقة الدولى يُعد أكبر تجمع فى العالم لوزراء الطاقة من الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك دول العبور. وتمثل عضوية منتدى الطاقة الدولى 90 بالمائة من العرض والطلب العالمى على النفط والغاز.