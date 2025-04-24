شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل والمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربينى، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محورى محدودى ومتوسطى الدخل"، وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربينى، إلى شرح تفصيلى حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" فى مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالى عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودى الدخل وتم الانتهاء و جارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطى الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التى يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.