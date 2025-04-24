شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي.وذلك بفضل النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات.وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 8ر0% في بداية التعاملات.يأتي هذا بعد يومين من الارتفاع على أمل تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية العالمية.كما أثر كذلك التراجع عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 42 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر1%.