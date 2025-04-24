شكرا لقرائتكم خبر عن غرة تجارة عمان تدعو رجال الأعمال المصريين لبحث الاستثمار بالعقارات والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.

شارك فى اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، واقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجارى وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين.

وخلال اللقاء، قلت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص فى البلدين، مضيفة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمى والشعبي.

ووجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاعات الطاقة، والهيروجين الأخضر والتطوير العقارى، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.

وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التى تعمل حاليًا فى سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات فى أقل من 48 ساعة.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجى، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها فى أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات والخبرات، قائلًا: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية فى سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة فى الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.

كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان فى أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.