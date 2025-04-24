شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعقد مباحثات للتعاون فى التعهيد والتصنيع المحلى للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من اللقاءات والمباحثات؛ فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع عدد من كبار مسؤولى بنوك وشركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى " Machines Can See 2025 التى تستضيفها مدينة دبى.

وفى هذا السياق؛ التقى الدكتور عمرو طلعت ما فيجيان الرئيس التنفيذى لشركة Honor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تناول اللقاء خطط الشركة لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بالتعاون مع شريك محلي.

يجدى الإشارة إلى أن شركة Honor هى شركة صينية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الذكية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، دانييل برينسيباتو نائب الرئيس التنفيذى، ورئيس الأسواق الدولية بشركة أتوسAtos الفرنسية الرائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر؛ وذلك بحضور راما الصفتى المدير العام لشركة أتوس مصر.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع مسئولى بنوك لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر فى مجال التعهيد وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري.

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور عمرو طلعت المقومات التنافسية التى تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال التعهيد ليس فقط لشركات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا لمراكز الخدمات المشتركة (SSCs) للشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، ومنها البنوك لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية والتسويق والموارد البشرية؛ مشيرًا إلى ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافى مميز، وبنية تحتية رقمية متطورة، ووفرة الكوادر الشابة المؤهلة.

وشملت اللقاءات؛ اجتماعا مع محمد الجياش الرئيس التنفيذى للعمليات لمجموعة بنك ابوظبى التجارى؛ تم خلاله استكشاف فرص الاستثمار فى مجال التعهيد فى ضوء اهتمام المجموعة بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاءها وتقديم الخدمات المشتركة تغطى أنشطة المجموعة.

كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع إيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذى لإدارة العمليات ورئيس الموارد البشرية فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى؛ فرص التوسع فى حجم أعمال المجموعة فى مصر من خلال انشاء مركز اتصال لخدمة عملائها وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور عمرو الشافعى لرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارك إدواردز نائب الرئيس التنفيذى الأول ورئيس العمليات بمجموعة المشرق؛ حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على خطط المجموعة للتوسع فى أعمالها، فى ضوء تنفيذ اتفاقية التعاون التى تم توقيعها فى فبراير 2024 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و"شبكة المشرق العالمية" الإماراتية، وذلك بهدف التوسع فى خدمات مركز أعمالها فى مصر.



كما تم بحث أبرز ما تم تحقيقه من تقدم فى تنفيذ بنود الاتفاقية، واستعراض نتائج التعاون حتى الآن، وذلك بحضور محمد عبد الرازق نائب الرئيس التنفيذى الأول، ورئيس التكنولوجيا والتحول والمعلومات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين تلبية للدعوة الموجهة له من عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى " Machines Can See 2025، والتى تعقد ضمن فعاليات "أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي" وتُعد أكبر قمة سنوية معنية بمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى على مستوى الشرق الأوسط.