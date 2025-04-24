شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل 2025.. عيار 18بدون مصنعية بـ4119 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5491 جنيهات

- عيار 21: 4805 جنيهات

- عيار 18: 4119 جنيها

- الجنيه الذهب 38440 جنيها

وتواصل أسعار الذهب تحطيم أرقام قياسية جديدة، حيث وصلت إلى 3500 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، فيما يتوقع محللون مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار.

ويتوقع مصرف "جيه بي مورغان" (J.P. Morgan) أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3675 دولارًا للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2025، وأن يصل إلى 4000 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2026.

في المقابل، شهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. في الوقت نفسه، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وقد انخفض بنسبة 8% منذ بداية العام، بحسب بيانات "إل إس إي جي" (LSEG).



