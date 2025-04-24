شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 51.01 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 24-4-2025 استقراره أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.