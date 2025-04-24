شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الاعمال الإنشائية لمشروع ديارنا بمدينة العبور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مشروع "فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ 116 مترا2، بالحى 14، والمطروح ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والذى يضم ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية، حيث تابع الوزير، موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، وبها، مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة، ومسجد ومكتب البريد، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية بالمشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم عدد 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، وتابع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، كما تفقد مشروع "النزهة" ضمن الإعلان العاشر والذي يضم عدد 66 عمارة سكنية بإجمالي 1584 وحدة بمنطقة 2600 فدان، وتابع أعمال الموقع العام وتنسيق الموقع، وأعمال التشطيبات النهائية، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة، وموجهاً بعمل تعديلات بأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مشروع "ديارنا"، والذي طرحته وزارة الإسكان منتصف شهر أبريل الجاري، ويضم عدد ١١٨ عمارة سكنية، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، ويتميز مشروع "ديارنا" بموقع استراتيجي داخل المدينة، مما يعزز من أهميته ويزيد من فرص الإقبال عليه.