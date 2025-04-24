شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس هابور إنرجى خطط زيادة استثماراتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ليندا كوك الرئيس التنفيذى لشركة هابور إنرجي، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التى تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجارى فى العاصمة البريطانية لندن.

وخلال المباحثات تم استعراض مستجدات تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بمنطقتى البحر المتوسط ودلتا النيل وخطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف والحصول على مناطق جديدة بمنطقة البحر المتوسط.



وحث المهندس كريم بدوى شركة هاربور على سرعة البدء فى تنفيذ الالتزامات الفنية بمنطقة شمال غرب أبو قير الجديدة التى تشارك فيها شركة هاربور مع شركة بى بى، كما تم مناقشة موقف الأنشطة التنموية للشركة بمناطق شمال اسكندرية وغرب المتوسط.



وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية دور التقنيات الرقمية الحديثة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى، للاسراع فى اعمال تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج.