ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات"، أقامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ورشة عمل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

جاءت هذه الورشة بهدف تزويد جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية والمتخصصين الثقافيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وإنشاء شبكات إقليمية لتسهيل تبادل المعلومات والمصادر، وزيادة الوعي بين المتخصصين المعنيين بضرورة حماية التراث الثقافي وقت الأزمات.

وشارك بها مجموعة من الفنيين المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار ووزارات العدل والداخلية والجمارك، وممثلي عدد من الدول من بينها أفريقيا الوسطى، أثيوبيا، وإريتريا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة – أيكوم مصر وغيرها من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وشارك السفير خالد ثروت مستشار الوزير والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ممثلا عن الوزارة، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المهنية التي ينظمها المكتب للمتخصصين بالوزارة في المجالات المختلفة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.