شكرا لقرائتكم خبر عن أول تراجع في سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الخميس 24 أبريل، بعد ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تحركات حادة في الأسعار عالمياً ومحلياً.

وسجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – سعر 4805 جنيهات للجرام، مقارنة بـ4820 جنيهًا بمستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5491 جنيهات

- عيار 21: 4805 جنيهات

- عيار 18: 4119 جنيها

- الجنيه الذهب 38440 جنيها



يأتي هذا الصعود في أسعار الذهب مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3329 دولارًا، إلى جانب قرارات مصرفية محلية ساهمت في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.

وأبرز هذه القرارات كان وقف إصدار الشهادات البلاتينية من قبل البنك الأهلي المصري، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة والمتغيرة، وهي خطوات تبعها أيضًا بنك مصر بإجراءات مشابهة على شهادات "طلعت حرب" و"ابن مصر" و"القمة".