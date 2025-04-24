الاقتصاد

رئيس المحطات النووية يتفقد محطة الضبعة و يلتقى بالعاملين بالمشروع

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  • رئيس المحطات النووية يتفقد محطة الضبعة و يلتقى بالعاملين بالمشروع 1/3
  • رئيس المحطات النووية يتفقد محطة الضبعة و يلتقى بالعاملين بالمشروع 2/3
  • رئيس المحطات النووية يتفقد محطة الضبعة و يلتقى بالعاملين بالمشروع 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 24 أبريل 2025 04:13 م

تفقد الدكتور شريف حلمي  فى زيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية، حيث التقى بالعاملين والمشرفين على تنفيذ المشروع. وخلال الزيارة، أكد  على أهمية تسريع العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز الأداء وزيادة التعاون بين جميع الفرق المشاركة في المشروع لضمان سير الأعمال بشكل فعال. كما تناول اللقاء سبل تحسين التنسيق بين الفرق المختلفة، سواءً كانت فنية أو إدارية، لضمان استكمال كافة الأعمال في الوقت المحدد.

وأشار الدكتور شريف حلمي إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود المشتركة والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود في المراحل القادمة. كما أكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان النووي في كافة مراحل العمل. وأعرب عن تقديره الكبير للعاملين في الموقع على التفاني في العمل، مشيدًا بتقدم المشروع المحرز حتى الآن، مؤكدًا أنه يشكل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتأمين الطاقة المستقبلية بشكل مستدام وآمن. وأضاف أنه يقدر تمامًا دور كل فرد من العاملين في تقدم المشروع، معتبرًا أن جهودهم هي الأساس في تحقيق النجاح في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.

و شهدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عددًا من الفعاليات الهامة منذ تولي الدكتور شريف حلمي رئاستها، وذلك دعمًا لرؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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