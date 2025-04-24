شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع فرض الرئيس الأمريكي ترامب التعريفات الجمركية الجديدة، حيث وصل عيار 24 سعر 5514.25 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5514.25 جنيه للجرام.

- عيار 21 يسجل 4825 جنيها للجرام.

- عيار 18 يسجل 4135.75 جنيه للجرام.

- عيار 14 يسجل 3216.75 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب يسجل 38600 جنيه.

تواصل أسعار الذهب تحطيم أرقام قياسية جديدة، حيث وصلت إلى 3500 دولار للأونصة ، فيما يتوقع محللون مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار.

ويتوقع مصرف "جيه بي مورغان" (J.P. Morgan) أن يبلغ متوسط سعر الذهب 3675 دولارًا للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2025، وأن يصل إلى 4000 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2026.

في المقابل، شهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. في الوقت نفسه، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وقد انخفض بنسبة 8% منذ بداية العام، بحسب بيانات "إل إس إي جي" (LSEG).

ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.

وذكرت الشركة الإعلامية الصينية المتخصصة في تحليل الأخبار والبيانات الاقتصادية والمالية "Jinshi Data" في تقرير صدر في 21 أبريل: "أصدر بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بشكل مشترك ‘خطة العمل لتعزيز تسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود في مركز شنغهاي المالي الدولي’.

وأشارت الخطة إلى تعزيز دور المنصات المالية الرئيسية في تخصيص الموارد العالمية، وتتضمن الاستعدادات الرفيعة المستوى لمنصة تداول أصول مالية دولية، تهدف إلى إنشاء منصة ذات وظيفة محورية في تخصيص الموارد المالية العالمية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق المالية الصينية".

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



