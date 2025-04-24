شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.91 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 24-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.