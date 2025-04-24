شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 24-4-2025 يسجل 68.04 للبيع بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 24 أبريل 2025 03:37 م
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 24-4-2025 استقرارا، ليسجل فى البنك المركزي 67.68 جنيه للشراء، و67.87 جنيه للبيع وسجل فى البنك الأهلى 67.37 جنيه للشراء، و68.04 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع.
67.36 جنيه للشراء.
68.02 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع.
67.37 جنيه للشراء.
68.04 جنيه للبيع.
67.51 جنيه للشراء.
68.15 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز