شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يرتفع 60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الخميس 24 أبريل، ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تحركات حادة في الأسعار عالمياً ومحلياً، وسجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – سعر 4820 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 4760 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، بزيادة قدرها 60 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعادل صعودًا بنسبة 1.2%.

وتزامن هذا الارتفاع مع صعود سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه، بزيادة قدرها 480 جنيهًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5509 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4820 جنيها

- عيار 18 يسجل 4131 جنيها

أسباب ارتفاع الأسعار

يأتي هذا الصعود في أسعار الذهب مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3329 دولارًا، إلى جانب قرارات مصرفية محلية ساهمت في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.

أبرز هذه القرارات كان وقف إصدار الشهادات البلاتينية من قبل البنك الأهلي المصري، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة والمتغيرة، وهي خطوات تبعها أيضًا بنك مصر بإجراءات مشابهة على شهادات "طلعت حرب" و"ابن مصر" و"القمة".