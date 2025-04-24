شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 24 أبريل 2025 02:35 م
سجل سعر الدولار اليوم اليوم الخميس 24-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، بالبنك المركزي 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
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