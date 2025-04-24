شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الذهب بحوالى 480 جنيها فى تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

بعد تحرك سعر الذهب في السوق المصرى نحو ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات الخميس 24 أبريل، ارتفع سعر الجنيه الذهب فى مصر إلي 36600 جنيه بدون إضافة مصنعية بزيادة 480 جنيها عن إغلاق أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4820 جنيهًا، مقارنة بـ 4760 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، بزيادة قدرها 60 جنيهًا، ما يعادل صعودًا بنسبة 1.2%.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 5509 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4820 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4131 جنيها.

أسباب صعود الذهب:

إلى جانب الدعم العالمي من الأونصة التي وصلت إلي 3329 دولاراً، ساهمت قرارات البنوك الحكومية الأخيرة في تحفيز الطلب المحلي على الذهب، حيث قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل.

كما اتخذ بنك مصر خطوات مماثلة، تشمل إيقاف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية، إلى جانب خفض العائد على شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة بنسبة 2%، وشهادة "القمة" الثلاثية الثابتة بالنسبة نفسها.

تأتي هذه التغييرات عقب قرار البنك المركزي المصري في 17 أبريل بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ما دفع العديد من المودعين إلى إعادة النظر في أدواتهم الادخارية، مع توقعات بتحول شريحة منهم نحو الذهب كخيار استثماري بديل.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 26% منذ بداية عام 2025، مدفوعة بالعوامل الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية وسياسات الحماية التجارية، إضافة إلى عوامل داخلية مثل تراجع العائد على الأوعية الادخارية، وهو ما عزز جاذبية الذهب لدى الأفراد والمستثمرين.

قد يؤدي استمرار خفض العوائد البنكية إلى زيادة الطلب على الذهب في السوق المحلية على المدى المتوسط، خاصة في ظل استمرار الأونصة في التداول عند مستويات مرتفعة عالميًا.



