شكرا لقرائتكم خبر عن 66.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات المبكرة اليوم، بعد تراجعها بنحو 2% في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين أثر الزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+ في ظل تضارب الإشارات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والمحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات بما يعادل 0.09% لتصل إلى 66.18 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.11 % ليبلغ 62.34 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت الأسعار تراجعًا 2 % في الجلسة السابقة بعد أن أعلن عدد من أعضاء أوبك+ أنهم سيقترحون بأن تسرّع المجموعة من وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو.