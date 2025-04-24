شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ30.750 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان ارتفاعا محدودا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 41.250 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس والذى سجل 41 ريال.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.250 ريال

- عيار 22 سجل 37.825 ريال

- عيار 21 سجل 36.100 ريال

- عيار 18 سجل 30.950 ريال

- عيار 14 سجل 24.075 ريال

- عيار 12 سجل 20.625 ريال

- الاونصة 1283.300 ريال

- الجنيه الذهب 288.825 ريال

- الأونصة بالدولار 3333.00 دولار



ومع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب، كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.