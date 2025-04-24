شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025 مع ترقب الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب تطورات أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025 والتي شهدت تقلبات ملحوظة، حيث يتأرجح سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق، في نطاق ضيق بين 4770 و4780 جنيهًا (بدون احتساب المصنعية).

ويأتي هذا التحرك بعد أن كان سعر العيار نفسه قد سجل مستوى 5000 جنيه في وقت سابق.

ويعكس هذا التذبذب التأثير المستمر للتراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الذهب العالمية مؤخرًا. فقد انخفض سعر الأوقية بشكل كبير من 3500 دولار ليصل إلى حوالي 3280 دولارًا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم:

* عيار 24: 5451 جنيهًا

* عيار 18: 4089 جنيهًا

* عيار 14: 3180 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

ويرى المراقبون أن حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية قد تستمر في التأثير على تحركات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات.

ويعزو المحللون هذا الهبوط إلى عدة عوامل، أبرزها تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت مخاوف في الأسواق، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من حالة الضبابية التي تخيم على الأسواق العالمية.