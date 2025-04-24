شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين فى الكويت تسجل 2.1 مليار دولار بالعام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع طفيف في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما كانت نحو ملياري دولار خلال العام المالي السابق له 2022/2023.

وفي المقابل تراجعت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر لتصل إلى 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وعلى مستوى الاستثمارات فقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت نحو 194.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

ويصل عدد المصريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــاً لتقـديـرات البعثة نحو 218.8 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

وعلى مستوى التبادل التجاري فقد سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، موزعة بين الصادرات المصــرية والتي بلغت 273 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بالإضافة إلى الواردات المصرية من الكويت والتي بلغت قيمتها 947 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال العام السابق له 2023.