شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك عداد كهرباء.. إزاى تقدم تظلم لصندوق الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق مستمر بين الإسكان والكهرباء، من أجل حل إشكالية " يمتللك عداد كهرباء"، والتي بسببها تم رفض عدد كبير من المواطنين المتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 5، لذا قررت وزارة الإسكان إرسال بيانات المرفوضين للشركة القابضة للكهرباء للتأكد من مدى صحة امتلاكهم عداد أم لا؟ وفى أى محافظة؟.

1. قررت الإسكان إلغاء كافة الإفادات الصادرة من شركات الكهرباء وعدم الاعتداد بها.

2. تم التنسيق بين الإسكان والكهرباء للوصول لأفضل آليه للتعرف على من يمتلك عداد أو لا.

3. تم الاتفاق على إرسال كافة المستبعدين من الإعلان بسبب "العداد" للشركة القابضة للكهرباء

4. سيتم إعادة إرسال نفس القائمة من الشركة القابضة للكهرباء لصندوق الإسكان وذلك بعد تصحيحها وكتابة من يمتلك عداد وفى أي محافظة بالظبط.

5. تم مد فترة تلقى التظلمات لمن تم رفضه بسبب عداد الكهرباء حتى يوم 18مايوم المقبل.

6. سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات،

7. حال وجود عداد كهرباء باسم العميل بسبب امتلاكه وحده سكنيه سيتم استبعاده بشكل نهائي من الإعلان.

8. في حال وجود عداد كهرباء باسم العميل بسبب عقد ايجار ..سيتم قبول التظلم الخاص به.

9. رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

10. سيتم ارسال رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من 30 أبريل الجاري.

11. تم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في 4 مايو تنتهي في 18 مايو 2025.