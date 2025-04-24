شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ349.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب فى الامارات فى التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات فى الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.



ويعد سعر الذهب فى الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 393.75 درهم

عيار 22 سجل 364.50 درهم

عيار 21 سجل 349.50 درهم

عيار 18 سجل 299.75 درهم

عيار 14 سجل 231.75 درهم

عيار 12 سجل 198.75 درهم

الأونصة 12247.00 درهم

الجنيه الذهب 2796.00 درهم

الأونصة بالدولار 3275.82 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم



ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.