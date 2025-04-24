شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يتذبذب بين 4770 إلى 4780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب تطورات أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس، عقب تراجعات حادة شهدها المعدن عالميًا ومحليًا خلال الساعات الماضية.

ويتذبذب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حول 4770 إلي 4780 جنيها بدون إضافة مصنعية.

وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 4770 جنيهًا للجرام، مقابل 5000 جنيه أمس، بتراجع بلغ 230 جنيهًا.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

ويأتي الاستقرار بعد هبوط الأوقية عالميًا من 3500 إلى 3280 دولارًا، متأثرة بتصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيانات اقتصادية أشارت لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم.