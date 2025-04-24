شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستويات لتنفيذ البرامج التأهيلية لاعتماد وكلاء المستثمرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة مركز وكلاء المستثمرين، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنفيذ أربعة برامج تأهيلية لاعتماد وكلاء المستثمرين تم ترتيبها تصاعديا من الترتيب الأصغر إلى الترتيب الأكبر وفقا للمستويات الأربع التالية:

المستوى الأول: برنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بالتأسيس الإلكتروني لكل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص المطلوب تأسيسها من جانب المستثمرين.

المستوى الثاني: برنامج "وكيل التأسيس الإلكتروني المعتمد" (يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بالتأسيس الإلكتروني لشركات الأموال (مساهمة، مسئولية محدودة، توصية بالأسهم) فضلا عن قيامهم بالتأسيس الإلكتروني لكل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.

المستوى الثالث: برنامج "وكيل المستثمرين الإلكتروني المعتمد" (يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بتوفير كافة خدمات الاستثمار التي تقدمها قطاعات الهيئة المختلفة في مرحلة ما بعد تأسيس الشركات مثل توفير الموافقات والتراخيص، واعتماد المحاضر والجمعيات، الخدمات الفنية، والخدمات الحكومية، فض وتسوية المنازعات، التقييم الاقتصادي للمشروعات، وغيرها من خدمات الاستثمار التي تقدمها قطاعات الهيئة المختلفة).

المستوى الرابع: برنامج "خبير الاستثمار المعتمد" يستهدف تأهيل واعتماد المشاركين فيه للتخصص في قطاع استثماري معين مثل قطاع الزراعة أو الصناعة وغيرها أو التخصص في العمل في نظام استثماري معين كأنه يصبح خبير استثمار معتمد في شئون المناطق الحرة أو خبير استثمار معتمد في شئون المناطق الاستثمارية أو التخصص في مجال معين مثل مجال الشركات الناشئة أو المسئولية المجتمعية للشركات، وغيرها.