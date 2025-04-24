شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم فى السوق المصري بعد موجة تراجع حادة عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025 حالة من الاستقرار، بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي شهدها المعدن الأصفر على المستويين العالمي والمحلي خلال الساعات الماضية.

وجاءت الأسعار في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا



هذا الاستقرار يأتي في أعقاب هبوط عالمي لأسعار الذهب، حيث فقدت الأوقية ما يقرب من 220 دولارًا، لتتراجع من 3500 دولار إلى نحو 3280 دولارًا، وذلك نتيجة تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق، وانعكست سريعًا على حركة المعدن الثمين.

محليًا، تأثرت الأسعار بالتطورات العالمية، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5000 جنيه إلى 4770 جنيهًا، فاقدًا 230 جنيهًا من قيمته.

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة. ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.