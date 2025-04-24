شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع التى صدرتها مصر إلى جيبوتى عام 2024.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع الزيارة التي يجريها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جمهورية جيبوتي، أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي خاصة خلال العام المنتهي في 2024.

وسجل قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى نحو 122.4 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

وتوزعت قيمة التبادل التجاري بين الصادرات المصرية لجيبوتى والتي بلغت نحو 108.6 مليــون دولار خلال عام 2024، مقابل 152.3 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتى 13.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار خلال عام 2023.

ورصدت بيانات الجهاز أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جيبوتى خلال عام 2024، وكانت عبارة عن أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار، ومنتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بقيمة 8.6 مليون دولار، ثم زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار، وصابون ومحضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار، وأخيراً شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جيبوتى خلال عام 2024، هي حيوانات حية بقيمة 13.8 مليون دولار.

وعلى مستوى الاستثمار فقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليون دولار خــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.