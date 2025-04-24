شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا خلال الساعات الماضية.



فقد استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي عند المستويات التالية:

* عيار 24: 5451 جنيهًا

* عيار 21: 4770 جنيهًا

* عيار 18: 4089 جنيهًا

* عيار 14: 3180 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

يأتي هذا الاستقرار بعد أن تأثر السوق المصري بالتراجع الحاد في الأسعار العالمية، حيث فقدت الأوقية نحو 220 دولارًا، لتنخفض من 3500 دولار إلى حوالي 3280 دولارًا.

ويعود هذا الهبوط العالمي بشكل أساسي إلى تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت مخاوف في الأسواق.



وعلى الصعيد المحلي، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 5000 جنيه إلى 4770 جنيهًا، بخسارة قدرها 230 جنيهًا للجرام.



وتزامن هذا التراجع مع بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويضع تحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يعيد دعم أسعار الذهب عالميًا في وقت لاحق.