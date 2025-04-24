شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط لـ104.3مليون برميل يوميا الربع الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى نحو 104.2 مليون برميل يوم، أي بنسبة تراجع تبلغ حوالي 1.3% مقارنة بمستويات الربع الرابع 2024 وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 2.8% ليصل إلى حوالي 44.9 مليون برميل يوم، كما انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.1% ليصل إلى نحو 59.3 مليون برميل يوم.

وتابع التقرير، يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى نحو 104.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 550 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميا، في حين يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 470 ألف برميل يونيا ليصل إلى نحو 58.8 مليون برميل يوميا .



