شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالله قائماً بأعمال العضو المنتدب المالى والإدارى بالشركة القابضة للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف أشرف عبدالله أحمد عبد الرحمن للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإدارى بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية بالشركات التابعة ودعم خطط ومشروعات التطوير بقطاع الدواء.

فى هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة والاستعانة بكوادر ذات خبرة وتميز فى المناصب القيادية بالشركات التابعة للوزارة، وتعزيز الأداء المالى والإدارى والقدرات التنافسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، لاسيما في قطاع حيوي مثل الأدوية، وبما يسهم في دعم جهود الدولة في توطين صناعة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي، مشيرا إلى أهمية إعادة الهيكلة المالية والإدارية كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية العمل.

ويتمتع أشرف عبدالله بسيرة مهنية حافلة وخبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال الشؤون المالية والاقتصادية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية البارزة، كان آخرها مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية، كما شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية. و تولى مناصب متعددة في عدد من الشركات الكبرى بقطاع البترول والطاقة، من ضمنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة خالدة للبترول، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.