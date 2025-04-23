شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5451 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5451 جنيهًا

* عيار 18: 4089 جنيهًا

* عيار 14: 3180 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.