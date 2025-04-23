شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 50.87 جنيه للشراء 51.01 البيع.



ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.



وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي الى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع ، فى بنك مصر الى عند 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.91 جنيه للشراء 51.01 البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.