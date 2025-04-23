أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-4-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للخدمات التعليمية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، ودلتا للطباعة والتغليف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية.

البورصة تربح 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 5.67%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 838.3 ألف جنيه، 45.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 868.4 ألف جنيه، 262 مليون جنيه، 114.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 39462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 14103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 9227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 11686 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة.

وصعدت أسهم 139 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات ابن سينا فارما، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 8 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 3.02 مليون سهم، على الترتيب، فيما باع مساهم رئيسي بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك عدد 2 مليون سهم.

كما باع داخليين بشركات تنمية للاستثمار العقاري، ودايس للملابس الجاهزة، وبنك قناة السويس شركة مساهمية مصرية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وجي بي كوربوريشن، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 281 ألف سهم، 195 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 282.5 ألف سهم، 51904 سهمًا، 500 ألف سهم، 30 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 32.5 ألف سهم، 329.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.

صفقة

أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، عن بيع المساهم شركة الرتيم للتنمية والتعمير، عدد 2 مليون سهم بسعر 10.019 جنيه بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 86.64% إلى 83.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إجمالي أرباح قبل الضريبة بلغت 197 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 159.8 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 747.9 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 497.5 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح 153 مليون جنيه مقارنة مع 127.4 مليون جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 43%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 277.8 مليون جنيه مقارنة مع 251.8 مليون جنيه.

وفي القطاع العقاري، حققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت 8.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 12.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 10.5 مليون جنيه مقارنة مع 4.3 مليون جنيه خلال 2023.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، إيرادات بلغت 86.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 47.7 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 81%، وبلغ صافي الربح 1.7 مليون جنيه مقارنة مع 655.6 ألف جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 156.46%.