شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة مرور 20 عاما.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوى الأثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأثنين المقبل المؤتمر السنوى الثانى للجهاز، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء وممثلى الجهات والأجهزة الحكومية، ومجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان إنجازات وآفاق مستقبلية وستشهد فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات، تتناول العلاقة بين القوانين وسياسات المنافسة، وإنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادى.