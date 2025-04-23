شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد فى أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. خسائر تتجاوز 220 دولارًا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا عنيفًا خلال الساعات الماضية، إذ فقدت الأوقية نحو 220 دولارًا من قيمتها، لتنخفض من مستوى 3500 دولار الذي سجلته أمس إلى نحو 3280 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير.

هذا الهبوط الحاد لا يُعد مجرد تصحيح فني كما يروّج البعض، بل جاء نتيجة مباشرة لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا



وانعكس هذا التراجع بشكل سريع على السوق المحلي في مصر، حيث خسر الذهب قمة سعرية تاريخية كان قد بلغها، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5000 جنيه إلى 4770 جنيهًا، بخسارة بلغت 230 جنيهًا للجرام.

وتزامن تراجع الذهب مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في أبريل لأدنى مستوى له منذ 16 شهرًا، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. هذا التباطؤ، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية، أثار مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة "ركود تضخمي"، وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات معقدة، وقد يعيد لاحقًا الزخم الصعودي للذهب.



