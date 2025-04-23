شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للخدمات التعليمية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، ودلتا للطباعة والتغليف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية.

البورصة تربح 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 5.67%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 331.5 مليون جنيه، 838.3 ألف جنيه، 45.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 868.4 ألف جنيه، 262 مليون جنيه، 114.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 39462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 14103 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 9227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 11686 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة.

وصعدت أسهم 139 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 26.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.32%.

- جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.08%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 23.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.18%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 31.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.57%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 87.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 19.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.80%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.834 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.7%.