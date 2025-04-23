شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يبيبع محلات تجارية وصيدلية بـ67 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جهاز مدينة العاشر من رمضان، جلسة مزايدة علنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، تم خلال الجلسة طرح عدد (11) محلًا تجاريًا وصيدلية واحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 15 و45 مترًا مربعًا، بالسوق التجارى الكائن بالقطعة رقم 39 فى حى الأندلس، بالإضافة إلى عدد (17) باكية بسوق الباكيات بمركز الحى الثاني.

وأسفرت الجلسة عن بيع كافة الوحدات المطروحة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت نحو 67 مليون جنيه، مما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار التجارى فى المدينة، ويؤكد على الجاذبية المتنامية للمناطق الخدمية بالحي.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزاد تأتى فى إطار خطة الجهاز لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية، وتوفير خدمات متكاملة لسكان المدينة، بما يواكب النمو العمرانى والتوسعات السكنية المتلاحقة.