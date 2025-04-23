شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد للأسهم الأمريكية عقب تهدئة الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

موجات صعود قوية

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق العالمية موجة صعود جديدة وصلت إلى وول ستريت، وذلك عقب تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خططه بخصوص مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحربه التجارية، والتي وجدها المستثمرون مشجعة.وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 6ر2% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5ر3%.وساهمت شركة تسلا في قيادة انتعاش الأسهم، إذ قفز سهمها بنسبة 3ر4% بعد أن صرح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأنه سيقضي وقتا أقل في واشنطن وسيركز أكثر على إدارة شركة السيارات الكهربائية.وجاءت مكاسب وول ستريت بعد موجات صعود قوية شهدتها أسواق الأسهم في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.وتستعد الأسواق الأمريكية لافتتاح التعامل بمكاسب كبيرة، في إشارة واضحة إلى حالة من الارتياح سادت بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.