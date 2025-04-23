شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وأداء متباين للجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3270 دولار أمريكي، بانخفاض 0.46 في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1676 يورو بنسبة 0.02 في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.96 في المئة.وحقق المؤشر- الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 79.76 نقطة، ليصل عند مستوى 8408.36 نقطة.