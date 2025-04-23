شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بـ 44 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 44 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 77.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه. إيجي إكس 30 وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 2.58%، ليصل إلى مستوى 31640.22 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس70) بنسبة 1.27%، ليبلغ 9227.49 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 1.47%، ليصل إلى 12607.04 نقاط.