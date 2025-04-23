شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى البورصة العالمية يخسر 220 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب من قمتها بالأمس 3500 لتختبر أدنى من 3300 بقليل عند 3280 دولارا وقت نشر هذه السطور.. أى أن أسعار الذهب هبطت خلال أقل من 24 ساعة بأكثر من 220 دولار.

وهذا الهبوط ليس بسبب تصحيح فني كما يعتقد الكثيرون، وإنما أتى بشكل مباشر من تأثير التصريحات التي صدرت بالأمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبعد هذه التطورات خسر الذهب في مصر قمته عند 5000 جنيها لعيار 21 ليتداول الآن 4770 جنيها بتراجع 230 جنيها للجرام



عيار 24 يسجل 5451 جنيهات

عيار 21 يسجل 4770 جنيها

عيار 18 يسجل 4089 جنيهات

عيار 14 يسجل 3180 جنيها

الجنيه الذهب 38160 جنيها

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً خلال شهر أبريل، وارتفعت الأسعار المفروضة على السلع والخدمات بشكل حاد، وسط حالة من عدم اليقين تسببت فيها الرسوم الجمركية، ما عزز مخاوف الأسواق المالية من خطر الركود التضخمي الذي قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، مما قد يعيد الزخم الصاعد في سوق الذهب.