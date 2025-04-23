شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن أرخص 10 دول إفريقية فى أسعار الديزل خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

جاءت مصر ضمن قائمة أرخص 10 دول أفريقية فى أسعار الديزل خلال شهر أبريل الجارى، وفق بيانات منصة "جلوبال بترول برايس" (Global PetrolPrices) المعنى بأسعار الطاقة عالميا .

وتشير المنصة في تقريرها الذي نشرته بيزنس أفريكا إلى أن مصر جاءت ثالثا بعد لبيبا والجزائر، مضيفا" يرتبط الديزل بالتكلفة الإجمالية للسلع والخدمات في بعض الدول الأفريقية فانخفاض أسعار الديزل يُخفّض تكلفة التوزيع والتصنيع، مما يُخفّض التضخم"

وتُشكّل الزراعة أساس العديد من الاقتصادات الأفريقية، ولا يزال معظمها يعتمد إلى حد كبير على الآلات التي تعمل بالديزل فالجرارات وأنظمة الريّ ووسائل النقل بعد الحصاد جميعها تحتاج إلى الديزل.

وضمت القائمة أيضا نيجيريا ،أنجولا ،تونس ،إثيوبيا ،الجابون ، السودان ،ليبيريا.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط سعر الديزل عالميا بلغ نحو 1.20 دولار أمريكي للتر حتى 14 أبريل 2025، مما يبرز الفارق الكبير بين الأسعار العالمية وبعض الدول الإفريقية التي لا تزال تحافظ على أسعار مدعومة للوقود.

وتعكس هذه البيانات أهمية السياسات الحكومية في ضبط أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين، حيث يعد الديزل عنصرا أساسيا في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتعتمد عليه قطاعات حيوية مثل النقل والزراعة والصناعة.

ويعد انخفاض سعر الديزل عاملا محفزا للنمو، لما له من تأثير مباشر على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد .