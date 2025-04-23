شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 23-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم 23 أبريل 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.96جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.05جنيه للشراء.

14.03جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.05جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.04جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.94جنيه للشراء.

14.01جنيه للبيع.



