شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023 .

وبلغت قيمة الصـادرات المصرية لجيبوتى 108.6 مليــون دولار خـلال عام 2024، مقابل 152.3 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتى 13.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار خلال عام 2023.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جيبوتى خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار.

2. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار.

3. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار.

4. صابون ، محضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جيبوتى خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 13.8 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليون دولار خــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليـــون نسمة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجل عـدد سكان جيبوتى 1.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة جيبوتى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 225 مصري حتى نهاية عام 2023 .