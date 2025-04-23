شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 31071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 38789 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13852 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 9188 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12529 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11635 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للخدمات التعليمية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات ابن سينا فارما، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 8 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 3.02 مليون سهم، على الترتيب، فيما باع مساهم رئيسي بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك عدد 2 مليون سهم.

كما باع داخليين بشركات تنمية للاستثمار العقاري، ودايس للملابس الجاهزة، وبنك قناة السويس شركة مساهمية مصرية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وجي بي كوربوريشن، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 281 ألف سهم، 195 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 282.5 ألف سهم، 51904 سهمًا، 500 ألف سهم، 30 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 32.5 ألف سهم، 329.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، عن بيع المساهم شركة الرتيم للتنمية والتعمير، عدد 2 مليون سهم بسعر 10.019 جنيه بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 86.64% إلى 83.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إجمالي أرباح قبل الضريبة بلغت 197 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 159.8 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 747.9 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 497.5 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح 153 مليون جنيه مقارنة مع 127.4 مليون جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 43%.

وفي القطاع العقاري، حققت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت 8.8 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 12.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 10.5 مليون جنيه مقارنة مع 4.3 مليون جنيه خلال 2023.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، إيرادات بلغت 86.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 47.7 مليون جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 81%، وبلغ صافي الربح 1.7 مليون جنيه مقارنة مع 655.6 ألف جنيه خلال 2023، بنسبة نمو 156.46%.



