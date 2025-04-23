شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 23 أبريل 2025 12:14 م
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.96 جنيه للشراء 51.10 البيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي إلى 50.92 جنيه للشراء 51.02 البيع، فى بنك مصر إلى عند 50.92 جنيه للشراء 51.02 البيع وفي بنك القاهرة سجلإلى 50.92 جنيه للشراء 51.02 البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.92 جنيه للشراء 51.02 البيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.92 جنيه للشراء.
51.02 جنيه للبيع.
50.92 جنيه للشراء.
51.02 جنيه للبيع.
50.92 جنيه للشراء.
51.02 جنيه للبيع.
50.92 جنيه للشراء.
51.02 جنيه للبيع.
50.92 جنيه للشراء.
51.02 جنيه للبيع.
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